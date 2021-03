Luciana Abreu decidiu assinalar o Dia Internacional da Mulher dedicando uma mensagem especial aquela que é uma das mulheres da sua vida. A amiga que tem sido o seu pilar desde que a atriz e cantora se zangou com a mãe e a irmã.

Luciana partilhou uma fotografia de Maria Odette Raposo e na legenda declarou:

"Aqui está a responsável por eu ter aprendido a minha filosofia de vida. Analisar todo o conhecimento de vida, meu ou dos outros. Aprender a respeitar e a analisar os comportamentos do ser humano. O que nos leva a fazer, a dizer ou a querer. Isto é a base da minha vida. Aprender para ensinar às minhas filhas. Aos filhos das minhas filhas, aos meus bisnetos. Isto é o respeito, a dignidade. A sua continuidade", termina.

Importa referir que Luciana Abreu é mãe de quatro meninas, Lyonce e Lyannii, ambas fruto do casamento com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, resultado da relação com Daniel Souza.

