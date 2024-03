Em casa de Luciana Abreu é dia de festa. A filha do meio, Lyannii, celebra o seu 12.º aniversário esta quarta-feira, 20 de março, e a data foi destacada na página de Instagram da mamã logo pela manhã.

Ao publicar um conjunto de fotografias da filha, a artista escreveu: "Amor da minha vida, oh grande amor da minha vida. Estarei sempre cá, sempre, até que Deus me leve. Amo-te. Voa, minha preciosa. Parabéns".

Logo após a partilha, foram muitos os seguidores que deixaram uma carinhosa mensagem na caixa de comentários.

De recordar que a menina é fruto da relação terminada de Luciana Abreu com Yannick Djaló. O ex-casal tem ainda em comum a filha mais velha, Lyonce Viktórya. Luciana Abreu é também mãe das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

