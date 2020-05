A namorar atualmente com um homem 20 anos mais novo, Luana Piovani garante que a diferença de idade nunca foi um problema para si, no entanto, o mesmo não se pode dizer da família de Ofek Malka, o respetivo companheiro.

A atriz brasileira de 43 anos abordou o assunto durante uma conversa com a sexóloga Regina Navarro. A mesma confessou que a sua sogra, mãe de Ofek, a discriminou por causa da sua idade.

“Nunca tinha sofrido discriminação por causa da idade, mas na minha relação atual eu sofri preconceito. Eu sou 20 anos mais velha do que ele. Sofri preconceito primeiro meu mesmo e depois da mãe dele, uma judia com cinco anos a mais do que eu. Porque ser brasileira já é um karma. Imagina só ele dizer-lhe que sou brasileira, tenho três filhos e acabei de me separar”, recordou.

Apesar deste preconceito, Luana referiu que compreendeu a posição da sogra e o seu instinto protetor. "O jantar com ela foi maravilhoso, foi gentil, levei um presente para ela e para a filha dela. Mas depois, com o tempo, entendi que o que ela queria era conferir a ‘encomenda’ que o filho tinha recebido. Agora ela acalmou”, acrescentou.

Importa recordar que Piovani tem três filhos - Liz e os gémeos Dom e Bem - frutos do anterior relacionamento com Pedro Scooby. Também o surfista é mais novo que ela, cerca de 12 anos.

Leia Também: Luana Piovani pediu para Pedro Scooby a desbloquear no Instagram