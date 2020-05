Parece que os desentendimentos entre Luana Piovani e Pedro Scooby estão longe de terminar. O surfista brasileiro encontra-se atualmente em Portugal e vai passar 15 dias por cá, uma vez que quer matar saudades dos filhos, Dom, de sete anos e os gémeos Bem e Liz, de quatro.

Falando do relacionamento que mantém com o ex-marido, de quem se separou em março de 2019, Luana respondeu a uma questão de uma fã nas redes sociais, depois desta comentar o facto de Scooby ter escrito uma carta pública dirigida ao filho mais velho.

"Eu já não digo mais nada. Só oro e pedi para ele me desbloquear para eu ver o que acontece com os meus filhos", disse Piovani, que se mudou para Portugal o ano passado, juntamente com as crianças.

Na mesma rede social, Luana contou ainda que Scooby pretende mudar-se para Portugal de forma definitiva.

Leia Também: Luana Piovani reage à morte trágica de menino de 14 anos no Brasil