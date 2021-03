Luana Piovani não podia estar mais apaixonada. Nas redes sociais a atriz brasileira - que vive em Portugal - tem vindo a partilhar com os seguidores momentos românticos que tem passado ao lado do companheiro.

Esta quinta-feira, dia 18 de março, Luana abriu o álbum de fotos de uma viagem que os dois fizeram a Londres.

Recorde-se que Luana tornou o relacionamento com Lucas Bitencourt público no início do ano.

Piovani é mãe de três filhos: Dom, de oito anos e os gémeos, Bem e Liz, de cinco, do seu anterior casamento com o surfista Pedro Scooby, que terminou em março de 2019.

