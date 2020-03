É dia de festa em casa de Luana Piovani. O filho mais velho da atriz brasileira,q ue agora vive em Portugal, completa oito anos de vida esta quinta-feira, dia 26 de março.

A data é especial e merece ser comemorada com uma festa, ainda que apenas uma festa caseira e só com a família que vive com o menino.

"Gratidão. Fica em casa. Dom: Dávida recebida. Foi ele que me ensinou a ser mãe. Tem oito anos. Obrigada, senhor", declarou a atriz na legenda de um registo onde mostra os festejos.

Na imagem vemos Luana, Dom, os irmãos do menino, os gémeos Bem e Liz, e os pais da atriz.

Leia Também: Pedro Scooby revela valor de pensão de alimentos que dá a Luana Piovani