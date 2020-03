Pedro Scooby e Luana Piovani têm vindo a trocar 'farpas' nas redes sociais e agora, a propósito do assunto, a imprensa brasileira destaca as mais recentes declarações do surfista brasileiro na sua conta de Instagra.

Estas aconteceram depois de Luana ter dito que o pai dos três filhos se tinha atrasado no pagamento da pensão de alimentos.

Confrontado com a situação, e visivelmente chateado, Pedro revelou que dava todos os meses cerca de 10 mil reais, aproximadamente 1.800 euros de pensão à ex-mulher.

Posteriormente, acrescentou. "Na Europa eles não pagam nem escola, nem saúde. Grande parte das roupas quem compra sou eu, escola de skate e todos os equipamentos eu pago. Sabes quanto custa para fazer compras em Portugal? Sabes quanto custa uma empregada? Então, não fales do que não sabes", rematou.

Scooby foi mais longe e chegou mesmo a dizer que a ex-mulher só arranja problemas quando sabe que ele está a namorar com alguém.

E as palavras não se ficaram por aqui. Acusado de ostentar dinheiro nas redes sociais, Pedro disse que sempre deu o melhor aos filhos: "No ano passado eles foram a Paris, à Califórnia, a Inglaterra duas vezes, Nova Iorque, Fernando de Noronha, sendo que eles moram em Portugal. Andam de skate, têm os melhores skates, os melhores ténis, as melhores roupas. Têm um professor particular, que custa 500 euros, que eu pago fora a pensão. O que é luxo para ti? Porque eu não tinha isso quando era criança”, completou.

Recorde-se Dom tem sete anos e os gémeos Bem e Liz têm quatro.

