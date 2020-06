A viver em Portugal há mais de um ano, Luana Piovani tem aproveitado para explorar e conhecer os lugares mais bonitos que existem. Na sua mais recente publicação do Instagram, a atriz brasileira revelou-se encantada com a praia da Ribeira do Cavalo, em Sesimbra.

Partilhando várias imagens onde surge a desfrutar do lugar, Piovani aproveitou para referir na legenda da publicação:

"Ribeira do Cavalo minha filha... vai ser bonita assim lá na casa nova".

Desde logo, os fãs da artista revelaram-se curiosos acerca do lugar.

Ora veja...

