Há cerca de um ano e meio, Luana Piovani tomou a decisão de se mudar de malas e bagagens do Brasil para Portugal e foi em Cascais que encontrou o lugar ideal para ver os filhos crescer. Contudo, a mudança implicou que as três crianças ficassem longe do pai, Pedro Scooby, que continuou no outro lado do oceano.

Até há bem pouco tempo!

O surfista acaba de se mudar para junto dos filhos e, de acordo com a revista Quem, a guarda é agora partilhada entre pai e mãe.

Luana afirmou num direto no Instagram, esta sexta-feira, dia 19, que Bem e Liz, de quatro anos, e Dom, de oito, passam duas semanas em casa de cada progenitor.

Sabe-se também que Pedro Scooby está a viver perto de Luana Piovani, na zona de Cascais.

