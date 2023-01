É uma polémica sem fim à vista. Depois de nos últimos dias, Luana Piovani ter recorrido às redes sociais para denunciar o facto de ter sido processada pelo ex-marido, Pedro Scooby, agora foi um dos filhos de ambos que se manifestou nas redes sociais.

Dom, de apenas 10 anos, partilhou uma story no Instagram onde desmentiu a mãe e onde garante que os outros dois filhos do casal, Liz e Bem, de seis anos, também estão do lado do pai.

"Vim falar de uma coisa importante. Mãe, não adianta tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. Porque a gente não aceita mentira", começou por escrever a criança.

"Por favor, ajudem o meu pai, que também ia me patrocinar. Então ajudem meu pai, eu sei que Deus vai me ajudar. Obrigado", completou Dom, embora a conta de Instagram do menino tenha sido, entretanto, desativada.

Embora já tivesse reagido através de um comunicado, Pedro Scooby voltou a manifestar-se e ontem, dia 27, partilhou um novo vídeo onde fala sobre a polémica. "É muito louco ter que vir aqui sempre desmentir as coisas, é precisamente por isso que estou a querer judicializar as coisas. Há três anos, desde que saí do 'Big Brother', que eu passo por isso", começou por dizer.

O surfista, de seguida, desmentiu a ex-companheira e garante que não enviou qualquer fotografia de Luana nua, conforme havia sido dito pela própria: "Nunca faria isso, até porque não tenho nada contra isso. Cada um publica o que quiser".

