"Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o judiciário brasileiro proferiu decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça ‘qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum’, devendo o conflito ser resolvido em âmbito familiar": estas foram as palavras que se destacaram numa nota de esclarecimento divulgada pelo advogado de Pedro Scooby nas redes sociais, esta quinta-feira.

Em resumo, a atriz brasileira, que atualmente vive em Portugal, estaria proibida de falar publicamente na internet sobre os conflitos que tem tido com o surfista, pai dos seus três filhos.

Maria Cristina Câmara, advogada da artista, fez entretanto uma nota de esclarecimento na sua página de Instagram, através de um vídeo.

A defensora legal começa por explicar que ao contrário do que ficou implícito no comunicado feito pelo advogado de Scooby, Luana não está em "descumprimento" de qualquer ordem judicial, explicando o porquê.

"Uma decisão judicial só surte efeito a partir do momento em que a outra parte é notificada e isso não ocorreu", garante.

"É muito triste que eu tenha de vir aqui explicar a um público, que não tem nenhum conhecimento jurídico (...), o porquê dessa decisão não ter validade. Mas o meu colega sabe. E tanto sabe que ontem esse colega mandou-me uma mensagem pelo WhatsApp para confirmar se era eu a advogada da Luana Piovani", revela.

"Esse colega enviou essa mensagem, a apresentar-se como advogado da outra parte, e a pedir a confirmação para que a gente pudesse ter um diálogo para resolver o conflito da melhor forma para todos. (...) Só queria a minha confirmação para estrategicamente tentar fazer a minha cliente receber a notificação daquela decisão. Disse ao meu colega que isso não ia acontecer porque neste processo, especificamente, não estou habilitada, não sou advogada de Luana, até porque não sabíamos da existência desse processo", relata.

"Ele fez isso porque pediu ao juiz para notificar Luana através de vias eletrónicas, como WhatsApp e email, e foi negado. Ele sabe que a notificação tem de ser oficial e seguir para Portugal, e isso vai levar muito tempo", reflete.

"Esse colega quando veio falar comigo não era para tentar um diálogo ou chegar a uma conciliação. Ele simplesmente queria uma confirmação minha por escrito para tentar fazer a minha cliente ser notificada através da advogada, mesmo eu tendo dito que não estou habilitada nesse processo", realça ainda.

Entretanto, deixa duras críticas ao colega de profissão: "Mas o que mais me impressiona é que esse colega bloqueou-me depois de dizer que não tenho conhecimento desse processo. Inclusive, é um processo da área de família que não é a minha especialidade. (...) O advogado bloqueou o outro advogado".

Na visão de Maria Cristina Câmara, a conduta do advogado de Scooby foi "antiética, irresponsável e leviana".

