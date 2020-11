Luana Piovani está novamente apaixonada e a namorar. A revelação é feita pela própria através de um vídeo partilhado na sua conta oficial de Instagram.

Mostrando o look escolhido para a manhã de trabalho desta quarta-feira, a atriz revela: "Coloquei um filtro para ficar gata, a sair para trabalhar com uma super chuva. Cheio de água aqui no chão. Estou com a roupa do boy. Uma delícia vestir a roupa do boy, não é? Eu amo".

[A atriz a usar as roupas do novo namorado]© Reprodução Instagram/ Luana Piovani

Nas imagens, Luana Piovani, que se encontra de momento a gravar uma série para a SIC, mostra ainda estar com um pequeno ferimento no queixo. Algo que fez questão de notar, mas que optou por não explicar.

Por revelar ficou também a identidade do novo namorado. Luana Piovani, recorde-se, estava solteira desde que em julho deste ano terminou a sua relação com o israelita Ofek Malka.

Leia Também: Luana Piovani: As primeiras imagens como prostituta em série portuguesa