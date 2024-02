Após as suspeitas que já pairavam nas redes sociais sobre Luan Santana e Jade Magalhães estarem juntos novamente, eis que o cantor brasileiro assumiu esta quarta-feira a relação.

O artista e a companheira retomaram a relação após quatro anos separados. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde Luan partilhou duas fotografias, uma das quais os dois aparecem a dar um beijo.

"Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez… que o que a gente sente é nosso, e bastava ser 'publicado' ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo", começou por escrever o cantor.

"Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também", continuou.

"Porque sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem", concluiu o artista.

De recordar que Luan Santana, de 32 anos, e Jade Magalhães, de 31, namoraram durante 12 anos, mas a relação chegou ao fim em 2020. Agora, quatro anos depois, os dois estão juntos novamente.

Leia Também: David Carreira reage ao perceber que a cabeça de Juliette é... quadrada