David Carreira e Juliette gravaram uma música juntos, 'Vida Boa', e o cantor decidiu mostrar um momento divertido que viveu com a artista brasileira durante as gravações do videoclipe.

Num vídeo partilhado no Instagram, pode ver-se Juliette dizer a David que ele vai ter "a maior experiência da sua vida", enquanto lhe pede que segure na sua cabeça com as duas mãos.

"É quadrada, tá?", refere Juliette. Quando David lhe coloca as mãos na cabeça abre a boca em sinal de espanto. "Não é?", perguntou a cantora brasileira. "É, é mesmo", afirmou o filho de Tony Carreira, ainda com um ar espantado.

"Tive a maior experiência da minha vida com a Juliette durante as gravações do videoclipe da nossa nova música, 'Vida Boa'", escreveu David Carreira na legenda do vídeo, que pode ver abaixo.

