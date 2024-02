'Vida Boa'. Assim se chama o novo tema de David Carreira, que o junta a Juliette, cantora brasileira que em 2021 venceu o 'Big Brother' deste país.

O tema foi divulgado precisamente esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, e já pode ser ouvido em todas as plataformas.

Também o videoclipe é protagonizado por David Carreira e Juliette e tem contado com o apoio - e os elogios - de muito público brasileiro, ao qual se somam também milhares de portugueses.

No momento da publicação desta peça, duas horas depois do lançamento, 'Vida Boa' já conta com mais de 8500 visualizações. Ora veja:

Siga o link

Leia Também: David Carreira anuncia lançamento de videoclipe com Juliette