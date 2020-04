A noite deste domingo, dia 26, foi inesquecível para os fãs de Luan Santana. O cantor brasileiro esteve oito horas em direto no Youtube com a live 'História', atingido assim um recorde sem precedentes de visualizações.

Foram interpretados todos os temas de maior sucesso da sua carreira, dos mais antigos ao mais recente álbum, 'Viva'.

Entre atuações, o artista lembrou ainda a legião de fãs que tem em Portugal, a quem enviou o seu carinho.

Ao longo das oito horas, o direto contou ainda com a participação de outros artistas, como Ivete Sangalo, com quem cantou o tema 'Química do Amor'. Jade Magalhães, noiva de Luan Santana, também protagonizou um momento único ao lado do futuro marido. E houve ainda um churrasco, onde estiveram alguns familiares do artista.

Este momento épico na carreira de Luan Santana ganhou enorme destaque no Twitter, com milhares de reações repletas de emoção.

Confira abaixo.

