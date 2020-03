Liliana Rodrigues e o namorado, Bruno Khalifa, foram escolhidos para serem dois dos protagonistas do novo videoclipe do músico Cire.

Trata-se do vídeo oficial do tema 'Baby', lançado esta quinta-feira no YouTube.

Além do casal, também Cire a namorada, Natacha, participam no videoclipe.

