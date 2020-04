Grávida pela primeira vez, Carolina Miranda viveu esta segunda-feira um dia particularmente emocionante. A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, teve oportunidade de realizar uma ecografia 4D para ver a filha.

As primeiras imagens da bebé foram divididas com os fãs, através das redes sociais da futura mamã. Mas as surpresas não tinham ainda terminado, igualmente emocionado com o dia especial que estavam a viver, Tiago Ferreira, namorado de Carolina e também ex-'Love On Top' declarou-se à amada nas redes sociais.

"Amo-te", declarou ao partilhar uma fotografia onde Carolina exibe a sua barriguinha de grávida em lingerie.

Confira a galeria para ver as imagens.

