O pai de Lourenço Ortigão completou mais um ano de vida, ocasião perfeita para que o ator decidisse partilhar com os seguidores das redes sociais algumas fotografias desta pessoa tão especial na sua vida.

"Hoje faz anos o melhor pai deste mundo. Parabéns paizão", escreveu ainda Lourenço na legenda, referindo-se assim a Amílcar.

Através do Instagram da companheira, Carolina Ortigão, o aniversariante respondeu à declaração. "Obrigado meu querido filho. Beijos do pai (não tenho Instagram, este é o da mãe)", escreveu o pai do ator.

Veja na galeria as fotografias publicadas por Lourenço Ortigão.