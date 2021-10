Lourenço Ódin marcou presença esta terça-feira, 12 de outubro, no programa 'Cristina ComVida'. O antigo concorrente do 'Secret Story' conversou com Cristina Ferreira sobre o processo de redesignação sexual pelo qual passou quando assumiu a transexualidade.

Lourenço, que nasceu Ivone, fez dezenas de cirurgias até alcançar o corpo com o qual se sente realmente bem.

"Ao todo fiz 20 cirurgias", revela. "Em 2013, de janeiro a junho, fiz 18 cirurgias todas seguidas", explica, dando conta de que a última cirurgia esteve relacionada com a reconstrução do órgão sexual masculino que, garante, é muito semelhante a um pénis real.

Reveja aqui o testemunho de Lourenço Ódin.

