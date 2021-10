A noite deste domingo, 3 de outubro, foi de dupla expulsão no reality show 'Big Brother', na TVI. Lourenço foi o primeiro a abandonar a casa por decisão do público ao ser o menos votado com apenas 10% dos votos, tendo assim Joana e Ana Morina podido respirar de alívio.

Rui Baptista foi outro dos concorrentes que teve de se despedir do jogo por causa de uma difícil decisão que o líder da casa, Rui Pinheiro, foi obrigado a tomar. Ficando o líder dividido entre Rui e Aurora, o bartender acabou por ser o expulso.

Quanto aos nomeados desta semana são Ana Barbosa, Ana Morina, Débora, João, Maria da Conceição e Rafael.

