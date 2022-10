Margarida Corceiro encontra-se em Madrid, Espanha, local onde posou, mostrando o seu lado mais irreverente e sensual.

Numa fotografia que publicou hoje, 27 de outubro, na sua conta de Instagram, a jovem atriz e modelo, de 20 anos, surge com um vestido preto com uma abertura à frente conjugado com umas boas de cano subido.

Os elogios, como seria de esperar, não tardaram em chegar.

