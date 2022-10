Margarida Corceiro celebra esta terça-feira, dia 26 de outubro, o seu 20.º aniversário. A jovem atriz é considerada uma das mais talentosas da sua idade em Portugal, ao que se junta uma beleza invejável.

As participações nas novelas 'Prisioneira' (entre 2019 e 2020) e 'Bem Me Quer (entre 2020 e 2021) contribuíram para o aumento da visibilidade que tem tido recentemente. No Instagram, Corceiro reúne mais de 1 milhão e 300 mil seguidores e todas as publicações que faz são 'inundadas' de elogios.

A atriz namora com João Félix, embora o casal opte por manter a discrição, principalmente nos últimos meses.

De forma a assinalar a data, decidimos reunir na galeria 20 looks da jovem artista que hoje está de parabéns.

