"É hoje! Nem acredito que tenho a minha própria coleção com a Cubanas". Foi com estas palavras que Margarida Corceiro anunciou o novo projeto, esta segunda-feira.

A jovem começa a semana com uma grande novidade, e não tardou em partilhá-la com os seguidores.

"Ainda me lembro quando ia com a minha mãe comprar as minhas Cubanas para levar para a escola. Sempre adorei e continuo a adorar, mas, para verem o nível, como a minha mãe calça um número acima do meu, eu chegava ao ponto de calçar umas meias mais grossinhas para os modelos da minha mãe me servirem e assim podia ir variando os modelos", recordou.

"Hoje, ainda sem acreditar bem que é verdade, lanço a minha coleção com a marca e estou mesmo, mesmo feliz", afirmou de seguida, referindo que a linha "está disponível na Cubanas do Chiado e nas lojas MadeIn".

