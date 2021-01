Alexandra Ferreira foi convidada no banco de comentadores do 'Extra do Big Brother' desta segunda-feira e não poupou Helena Isabel e Joana Diniz a ironia quando desafiada a comentar os looks dos concorrentes na última gala.

Quando foi passada a imagem de Helena Isabel com um vestido preto com abertura no peito, Alexandra atirou: "Está toda descaída. Ela nunca teve filhos. Sou mais velha que ela e não estou tão descaída".

Sobre o look de Joana Diniz, afirmou que foi uma "tentativa de Ana Malhoa da loja do euro".

Vale recordar que durante a última gala, Alexandra ligou-se em direto à casa para comentar o jogo e viveu momentos de tensão com Joana Diniz e Helena Isabel.

