Margot Robbie é a personagem principal do filme 'Barbie', que estreou esta quinta-feira, dia 20 de julho, e esgotou salas de cinema um pouco por todo o mundo.

Ao longo dos últimos tempos, a atriz, de 33 anos, tem participado em conferências de imprensa e antestreias do filme dentro e fora dos Estados Unidos, momentos nos quais tem usado looks inspirados na boneca mais famosa do mundo.

Os modelos, idênticos a alguns dos mais icónicos usados pela boneca fabricada pela Mattel e lançada em 1959, geraram muitos comentários positivos para a atriz. Na galeria encontra alguns dos vestidos e conjuntos usados por Margot Robbie. Qual é o seu preferido?

