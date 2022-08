Com um estilo muito próprio, Rita Pereira não tem medo de arrojar nos visuais que usa em público, sobretudo em ocasiões especiais.

A artista, que é jurada no programa da TVI 'Uma Canção Para Ti', tem marcado a diferença com as indumentárias que exibe nas diversas galas.

Uns mais sensuais, outros mais divertidos: Rita mostra que é muito versátil e que no final de contas o que interessa mesmo é a confiança.

Veja na galeria os visuais usados por Rita Pereira no formato e partilhe connosco qual o seu preferido.

