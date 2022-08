O vestido preto de Rita Pereira foi um dos protagonistas da última gala de 'Uma Canção Para Ti'. Com um corte assimétrico e alguns folhos, a peça encaixou lindamente na atriz, que complementou o look com uma flor verde presa no penteado.

'Nunca Me Quisiste' é uma criação do designer latino-americano Stevan Valencia e custa 313 euros no site oficial da Guajiba Concept Store.

A 'cereja no topo do bolo' deste visual foram os brincos escolhidos, acessório feito à mão com materiais sustentáveis e banhados a ouro de 24 quilates. Os 'Circle of Life' custam 100 euros e apesar de esgotados, também são vendidos na Guajiba Concept Store.

Veja na galeria as fotografias deste visual utilizado por Rita Pereira.

