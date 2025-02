Rose Byrne não passou despercebida na 75.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, no sábado, dia 22 de fevereiro.

A atriz de 'A Melhor Despedida de Solteira', de 45 anos, deslumbrou com um vestido preto da coleção de outono da Marina Moscone, segundo o Daily Mail.

O look ficou com um toque de glamour ao ter usado um lenço de seda sobre os ombros, que combinou com o vestido comprido e sem mangas. Veja o visual nas imagens da galeria.

De referir ainda que a atriz australiana recebeu um prémio na noite de gala: o Urso de Prata de melhor atuação pelo filme 'If I Had Legs I'd Kick You'

Leia Também: Como Letizia transformou um visual básico com apenas um acessório