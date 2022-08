Rita Pereira decidiu levar o filho, Lonô, de três anos, ao Oceanário de Lisboa, contudo, a visita não correu como a atriz esperava. Na sua conta de Instagram, a artista fez um relato hilariante do passeio, que gerou muitas gargalhadas entre os seguidores.

"Foi a primeira vez que fomos. Viu os peixes pequenos muito rápido, teve medo de chegar perto do vidro do aquário, adorou as lontras e quando chegou aos pinguins fez uma daquelas birras de gritar e bater com os pés no chão, daquelas que passei a vida dizer: 'Um filho meu nunca vai fazer isto'. Pumbassssss que é para estares caladinha!", escreve.

"Agora perguntem lá: Mas por que é que foi a birra?! Resposta: Porque queria dar 'pixinhos' aos pinguins como estava a fazer a tratadora. Enfim, este passeio foi um flop", desabafa.

