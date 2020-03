Kim Kardashian marcou presença na Semana da Moda de Paris... e não esteve sozinha. A famosa socialite fez-se acompanhar pela filha mais velha, a pequena North West.

Com apenas seis anos, a menina conseguiu o impossível: ofuscou a mãe com o seu brilho e com os seus looks ao estilo mini diva.

Foram precisamente os 'modelitos' que usou nos vários eventos em que a família marcou presença que nos levaram a dar-lhe papel de destaque na rubrica look da semana.

Confira a galeria e ajude-nos a escolher o melhor look da pequena North West em Paris.

Recorde-se que North é a filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, o casal tem outros três filhos em comum: Saint, Chicago, Psalm.

