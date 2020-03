Katy Perry tornou-se o assunto da semana ao anuncia publicamente que está grávida pela primeira vez. O bebé, cujo sexo não foi ainda revelado, resulta da relação da cantora com Orlando Bloom.

A futura mamã mostrou-se radiante com esta nova fase da sua vida e ainda mais pelo facto de finalmente ter partilhado com o mundo o momento feliz que está a viver. Aliás, tal como revelou no Twitter, a felicidade da artista prende-se ainda com o facto de finalmente ter deixado de usar os mais variados truques para conseguir esconder a barriguinha de grávida.

Carteiras grandes, roupas mais largas ou "barriga encolhida", estas foram algumas das técnicas usadas nos últimos meses para marcar presença em eventos públicos.

Veja na galeria os looks usados por Katy Perry para esconder a gravidez.

