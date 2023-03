A semana, no que aos looks diz respeito, ficou marcada com a passadeira vermelha dos Óscares.

Uma gala que, como é habitual, se 'enche' de muito 'glamour' com escolhas que colhem mais elogios à primeira vista do que outras.

No entanto, entre as diferentes escolhas que passaram pela passadeira vermelha, destacam-se os vários vestidos brancos que foram a escolha de muitas celebridades.

E são precisamente esses modelos que destacamos na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto.

Veja as imagens da galeria alguns dos modelos e escolha o seu preferido, dentro dos visuais brancos.

