Enquanto apresentadora dos 'Diários' do novo reality show da TVI, 'O Triângulo', é Mafalda Castro quem, de segunda a sexta-feira traz aos telespectadores as novidades mais frescas sobre a competição.

Contudo, a comunicadora tem também dado nas vistas com os visuais com que aparece no pequeno ecrã.

Irreverente, colorida e sensual: estas são as palavras de ordem para o estilo de Mafalda.

Tendo isto em conta, a rubrica 'Look da Semana' é protagonizada pela também influenciadora digital.

Vale notar que os visuais são escolhidos pelo consultor de moda Gonçalo Mello.

