A cerimónia dos MTV Video Music Awards deste ano tomou lugar no passado dia 30 de agosto e ficou, como seria de esperar, marcada pelas restrições da pandemia da Covid-19. Facto que Lady Gaga, a grande protagonista da noite, aproveitou para fazer brilhar a sua criatividade.

A artista arrecadou cinco prémios, de entre os quais o de Artista do Ano, mas foram os seus looks - em especial as máscaras - os verdadeiros vencedores da noite.

Dando asas à irreverência e excentricidade que a caracterizam, Lady Gaga fez deste equipamento de prevenção contra o novo coronavírus acessórios memoráveis.

Confira-as na galeria e diga-nos qual dos seus visuais é o favorito a Look da Semana.

