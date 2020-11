O núcleo sénior da família real britânica, do qual faziam parte Meghan Markle e o príncipe Harry, reuniu-se este domingo, dia 8, na Abadia de Westminster, em Londres, para assinalar o Dia do Armistício (Remembrance Sunday).

Este ano, uma vez que em janeiro decidiram abandonar as funções protocolares para se mudarem para os Estados Unidos, os duques de Sussex não marcaram presença na cerimónia que presta um tributo aos soldados britânicos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Mas do outro lado do oceano mostraram que não esqueceram a data.

O casal homenageou as vítimas num cemitério em Los Angeles onde estão os corpos de alguns combatentes.

As imagens do momento estão a correr as redes sociais e o jornalista britânico Chris Ship foi uma das personalidades a destacá-las, enaltecendo o gesto dos duques.

