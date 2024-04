Lizzo viu-se forçada a esclarecer um desabafo que havia feito na rede social Instagram e que muitas pessoas entenderam como sendo um 'ponto final' na carreira musical.

A cantora partilhou um texto no qual admitiu sentir-se "cansada de aguentar ser arrastada para baixo por todos", tendo concluído com a frase: "Não me inscrevi nesta m****, desisto".

Vários fãs imploraram a Lizzo que não terminasse a carreira, o que levou a artista a partilhar um novo vídeo que esclarece o comunicado anterior.

"Quando disse que desisti, queria dizer que vou parar de dar atenção a qualquer energia negativa", explicou, acrescentando: "Não vou desistir da alegria da minha vida, que é fazer música, que é conectar-me com as pessoas. Sei que não estou sozinha".

Lizzo, vale recordar, foi recentemente acusada de de assédio sexual e moral por bailarinas que com ela trabalharam. Desde então, tem sido muito criticada, principalmente nas redes sociais.

