Depois de um ano fora das luzes da ribalta, a cantora Lizzo resolveu falar sobre o polémico processo que enfrenta.

Em entrevista ao podcast 'Baby, This Is Keke Palmer', esta quinta-feira, 19 de dezembro, a artista negou as acusações de que foi alvo.

"Estava a viver o meu sonho, depois a tour acabou e três ex-dançarinas apanharam-me completamente de surpresa com um processo", começou por contar.

"Elas não estavam na tour, [...] independentemente disso, eram pessoas às quais dei oportunidades", revelou.

No que diz respeito às acusações de assédio sexual, Lizzo mostrou-se perplexa: "Não sei o que é que elas estão a tentar fazer, mas são coisas que os media podem tornar em algo que não é. Vou deixar claro, eu não fiz nada de errado".

O caso remonta a 2023, onde ex-colaboradoras da artista a acusam de assédio sexual, discriminação racial e de ambiente de trabalho hostil.

