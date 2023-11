Lizzo usou a sua conta no Instagram esta quinta-feira, dia 16, para revelar o que tem feito nos últimos meses, admitindo que tem trabalhado não só na sua música como também no seu corpo.

“Olá. Estou a trabalhar… na música, em mim mesma, nas relações com as pessoas e a comida, na minha ansiedade, no meu corpo, no meu negócio e nos meus problemas de confiança com o mundo... mas eles são profundos agora, mais profundos do que nunca", escreveu, um texto que acompanhou com uma foto tirada ao espelho.

No início deste ano, Lizzo admitiu que se viu obrigada a levar os seus treinos físicos mais a sério à medida que a sua carreira na música tem crescido.

