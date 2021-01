Rita Ferro Rodrigues decidiu esta quinta-feira, dia 21, partilhar com os seus seguidores do Instagram um dos livros que lhe têm feito companhia neste confinamento.

"Não sei como passei toda uma vida sem ler isto. Fica a sugestão", escreve a apresentadora ao partilhar uma fotografia do livro 'Os enamoramentos', de Javier Marías.

Ainda na mesma publicação, Rita partilhou com os seguidores um curioso sonho: "Hoje sonhei com elefantes que tentavam manter-se à tona de água - e eu numa aflição. Até que o meu irmão me disse: ‘Mana, não estejas aflita, apesar do peso, os elefantes sabem nadar. Eles vão conseguir atravessar o Rio’. Achei bonito o meu sonho - nem é preciso psicanalisar de tão gráfico que é - mas acordei mais animada".

