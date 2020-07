Ao que parece, o príncipe Harry fez de tudo para tentar ter a vida 'normal' de um jovem da sua idade... e vivendo na era das redes sociais, sabe-se agora que o irmão de William até chegou a ter uma conta de Instagram pessoal para namoriscar Meghan Markle.

De acordo com Omid Scobie e Carolyn Durand, responsáveis pela biografia Finding Freedom, novo livro sobre a realeza britânica, Harry tinha uma conta secreta na redes social onde dava pelo nome de @SpikeyMau5.

As suspeitas de que esta conta pertencia ao príncipe tiveram início na época em que este começou a namorar com Meghan Markle. Logo após as suas primeiras visitas a Londres, onde se encontrava com Harry, a atriz passou a seguir a referida conta no Instagram.

“Como grande fã de house music, ele criou o pseudónimo usando parte do nome de um de seus DJs favoritos, DeadMau5. Spikey veio de um pseudónimo no Facebook que Harry usou para uma conta que ele tinha sob o nome de Spike Wells . 'Spike' era um apelido às vezes usado pelo príncipe, principalmente pelos oficiais da Scotland Yard”, explicaram os escritores, agora citados pelo site Just Jared.

O perfil em questão ainda existe no Instagram, mas encontra-se agora privado e com a seguinte descrição: "Não sou o príncipe Harry".

