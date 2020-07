O príncipe Harry foi o primeiro a dizer "amo-te" a Meghan Markle e ambos ficaram imediatamente "obcecados" um pelo outro logo após o primeiro encontro, revela uma nova biografia.

O duque e a duquesa de Sussex sentiram uma “atração” depois de terem estado juntos pela primeira, na Dean Street Townhouse, em Londres, como conta o livro 'Finding Freedom', relata o Daily Mail.

A biografia, de Omid Scobie e Carolyn Durand, será lançada no próximo mês e partilha alguns detalhes sobre o namoro de Harry e Meghan, abordando também a decisão do casal de deixar a família real.

Após se terem dado tão bem logo no primeiro encontro, voltaram a encontrar-se no dia seguinte, no mesmo local, como informa o jornal.

Apesar de não se terem beijado na primeira vez que estiveram juntos, Meghan terá dito na altura aos amigos que a relação "teria 'pernas para andar'".

O casal estaria a namorar há três meses quando Harry se declarou à agora mulher. Palavras que receberam a resposta de Meghan: "Também te amo".

Recorde-se que os duques deram o nó em maio de 2018 e foram pais pela primeira vez um ano depois. O pequeno Archie completou o seu primeiro ano de vida no dia 6 de maio.

