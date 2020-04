Luan Santana permanece incrédulo com o impacto que a live 'História' teve no Brasil. Na noite de domingo o artista esteve oito horas em direto na rede social para um concerto solidário que angariou milhares de donativos para o combate à Covid-19.

Esta segunda-feira, no rescaldo de uma noite repleta de emoções, o artista mostrou-se profundamente grato: "Que noite incrível que vivemos ontem. Quando me deitei na cama, a tentar absorver tudo o que vivemos, foi bem complicado, demorei imenso para dormir. Principalmente quando vi os números do que arrecadámos".

"Como forma de agradecimento decidi deixar a live no ar porque vai completar 24 horas que é o vídeo mais visto do mundo", afirmou.

Com uma nota de agradecimento aos parceiros comerciais que se associaram à live e a todos os fãs que fizeram doações, o músico rematou: "Vamos ficar conhecidos como a geração que salvou o mundo com solidariedade".

De referir que o direto foi entretanto eliminado automaticamente pelo YouTube, uma vez que atingiu as 24 horas online.

Leia Também: Luan Santana faz live épica de 8 horas e deixa Twitter a 'chorar'