Lindsay Lohan continua a exibir o seu lado mais jovem ao ser vista em Nova Iorque, na quarta-feira.

A atriz, de 38 anos, surgiu em público com um longo vestido branco com gola e todo ele com um padrão floral. Para completar o look, usou um casaco bege, mala nos mesmo tons e umas botas castanhas com salto preto.

Também não faltou o seu sorriso no rosto, bem como uns estilosos óculos de sol.