Lindsay Lohan exibiu o rosto ao natural ao posar para uma selfie com uma dermatologista, que é "especialista em anti-aging".

De acordo com a People, a imagem foi captada numa das consultas da atriz numa clínica no Dubai. "Confiança e segurança são a base da nossa relação", escreveu a profissional em beleza, Radmila Lukian.

© Radmila Lukian/Instagram

Esta não é a primeira vez que Lindsay Lohan posa com a especialista. Aliás, numa outra fotografia que a profissional publicou no Instagram no passado mês de outubro, esta disse: "É um prazer ter a minha linda Lindsay Lohan na Lucia Clinic. Adoro cuidar da saúde e beleza da sua pele".

