Lindsay Lohan surpreendeu os seguidores do Instagram esta quinta-feira, 27 de abril, ao partilhar na rede social imagens únicas que mostram como está grande a sua barriguinha de grávida.

"Bons tempos. Muito grata a todas as pessoas maravilhosas da minha vida", declarou a atriz na legenda da partilha.

As imagens em questão, agora disponíveis na galeria, mostram encontros com amigos e ainda o baby shower do bebé, cujo sexo e nome permanecem por revelar.

Lindsay Lohan, de 36 anos, aguarda a chegada do primeiro filho, resultado do casamento com Bader Shammas.

Leia Também: Lindsay Lohan revela primeira selfie com barriguinha de grávida