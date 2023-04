Discreta no que respeita à forma como tem vivido a sua primeira gestação, Lindsay Lohan, de 36 anos, surpreendeu nas últimas horas os seguidores do Instagram ao divulgar a primeira selfie em que exibe a barriguinha de grávida.

Diante do espelho, a atriz posou com um vestido justo verde que realçou a barriguinha.

Lindsay Lohan aguarda a chegada do primeiro filho, cujo sexo e nome ainda não foram tornados públicos, resultado do casamento com Bader Shammas.

O casal deu o nó o ano passado, depois de um ano de noivado e dois de namoro.



© Reprodução Instagram/ Lindsay Lohan

