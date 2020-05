Lily-Rose Depp faz hoje 21 anos. A modelo e atriz franco-americana, que é filha do ator, produtor e músico norte-americano Johnny Depp e da cantora, compositora e atriz francesa Vanessa Paradis, tinha apenas 15 anos quando se estreou no cinema com uma pequena participação em "Tusk". Pouco depois, o criador de moda Karl Lagerfeld, falecido em fevereiro do ano passado, convidou-a a trabalhar com ele e a ser o novo rosto de um icónico e prestigiado perfume da Chanel, o Chanel Nº 5 L'Eau.

Sobrinha da atriz francesa Alysson Paradis e afilhada do polémico cantor e compositor norte-americano Marilyn Manson, Lily-Rose Depp, que após o divórcio dos pais, em 2012, passou a viver entre Los Angeles e Paris, onde nasceu, é descendente de Elizabeth Key Grinstead, filha de escravos, uma das primeiras mulheres negras das colónias americanas a conseguir a libertação em tribunal depois de ter engravidado de um inglês branco. Em 2016, interpretou Isadora Duncan no filme "The dancer".

O papel levou os jurados dos festivais de cinema que atribuem os prémios Lumière e César a considerá-la a mais promissora das novas atrizes. Em junho do ano passado, Lily-Rose Depp, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, atuou ao lado da tia em "Quel joli temps pour jouer ses vingt-ans", uma produção independente. Segundo a imprensa francesa, estava comprometida com quatro filmes antes do surto pandémico, contracenando com nomes como Gary Oldman e Keira Knightley.