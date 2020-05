Johnny Depp agredia Vanessa Paradis, a cantora, compositora e atriz francesa com quem viveu maritalmente 14 anos? Uma notícia do tabloide britânico The Sun, publicada em abril de 2018, acusava o popular ator, músico, produtor de cinema e realizador americano de 56 anos de bater nas mulheres com quem se relacionava romanticamente. Indignado com o que considera ser uma mentira, o artista processou o News Group Newspapers, proprietário da publicação.

Dan Wootton, editor executivo do jornal, também é acusado por Johnny Depp. O The Sun alega que o ator agrediu a ex-mulher Amber Heard e dava a entender que também teria batido em Vanessa Paradis e na ex-namorada Winona Ryder, atriz americana. No entanto, segundo documentos do processo, a que o The Mirror teve acesso, a cantora, compositora e atriz francesa, que em 1987 fez sucesso em Portugal com o seu primeiro single "Joe le taxi", desmente a acusação.

"Ele é uma pessoa simpática, atenciosa, generosa e não-violenta", garante Vanessa Paradis, mãe dos dois filhos do cantor, Lily-Rose Depp e Jack Depp. "Eu conheço o Johnny há mais de 25 anos. Vivemos juntos durante 14 e criámos dois filhos. Ele nunca foi violento ou abusivo", assegura. O início do julgamento está previsto para julho em Londres, em Inglaterra, mas David Sherborne, um dos advogados do ator, foi, nos últimos dias, ouvido em audiência por Skype.