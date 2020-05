Pedro Fernandes saiu de casa em família pela primeira vez desde o início do período de confinamento a que o surto viral de COVID-19 obrigou. "A primeira saída dos Fernandes em passeio após quase 60 dias em cativeiro. Foram 15 minutos de loucura", como confidenciou, pouco depois, numa publicação que fez nas redes sociais, mostrando-se, no entanto, desagradado com o cenário que encontrou. "É assustador a quantidade de pessoas que andam por aí sem qualquer proteção", lamentou.

"Sozinhas ou em grupo, a correr ou a andar de bicicleta, adultos e crianças. Cruzam-se umas com as outras sem qualquer preocupação. Depois, admiram-se. Assim não vamos lá pessoal", criticou o apresentador de televisão e locutor de rádio de 41 anos, que esteve no Parque da Paz, em Almada, com a mulher e os dois filhos. "Temos viseiras mas hoje optámos por não as trazer. Estamos a guardá-las para uma ocasião especial. Para andar de bicicleta por exemplo", justificou ainda o radialista da RFM.